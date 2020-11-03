МВД с начала года выявило более 460 человек, сообщавших о ложных минированиях зданий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 460 человек, оставивших ложные сообщения об угрозах взрыва, выявлены МВД России с начала года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос.

"За январь - сентябрь 2020 года на территории РФ выявлено 463 лица, совершивших преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как правило, объектами ложных минирований становятся школы, вокзалы, магазины, суды и больницы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.