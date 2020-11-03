Власти Вологодской области прокомментировали информацию о пациентах в коридоре госпиталя

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Пациенты монопрофильного госпиталя в Вологде, чьи фото оказались в соцсетях, разместились в коридоре медучреждения по собственному решению, из-за недовольства палатой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Вологодской области.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появились фотографии пациентов, лежащих в коридоре на матрасах на полу и на каталках. Их родственники сообщили, что якобы в госпитале "опять нет мест".

"Все пациенты моногоспиталя на Советском проспекте в Вологде находятся в своих палатах <…>. Лечебный корпус на Советском проспекте, 63 предназначен для размещения 180 коек. Для развертывания оптимального количества коек - 300 - были задействованы вспомогательные помещения, оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оснащены раковинами с горячей и холодной водой, подведен кислород. По информации администрации горбольницы №1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в соцсетях", - говорится в сообщении.

Перед открытием моногоспиталя в отделении был проведен капремонт, поэтому все помещения находятся в отличном состоянии. От обычной данная палата отличается только тем, что вместо покрашенных стен здесь плитка. Пациентам, которые выказывали недовольство, были предоставлены палаты. "Питание в моногоспитале разнообразное, жалоб не поступало: здесь и бульон, и тефтели, и рагу, и рис. В настоящее время в учреждении работают 106 медицинских работников, в том числе врачей, медицинских сестер и санитарок", - добавили в правительстве области, приложив фотографию меню на 3 ноября.

Как уточнили ТАСС в областном департаменте здравоохранения, на вторник в регионе заняты 833 койки из имеющихся 960. В регионе готовы при необходимости увеличить число мест до 1 310, резервы для этого есть. "Капитальный ремонт в этом госпитале был проведен буквально в декабре прошлого года, все в отличном состоянии. Там нет никаких обшарпанных стен и полов, однако есть такое поведение отдельных пациентов", - отметили в департаменте.

По данным регионального оперштаба, на 3 ноября в регионе зафиксировано 7 329 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 105 случаев. Выздоровели 5 481 человек, умерли 73.