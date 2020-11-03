В Нижегородской области более 3,5 тыс. человек переобучили по программе соцконтракта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек, заключивших социальный контракт, прошли переобучение в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямого эфира, который прошел во вторник на онлайн-платформе Московского международного салона образования.

"Мы являемся одним из восьми пилотных регионов по реализации нового формата социального контракта. Безработным людям и людям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, предоставляется возможность переобучения. Более 3,5 тыс. человек у нас переобучились по этому направлению", - отметил Никитин.

По данным управления по труду и занятости региона, в Нижегородской области проводятся программы профобучения по рабочим профессиям (например, парикмахер, повар, соцработник), а также дополнительного профессионального образования по управлению персоналом, юриспруденции и другим направлениям. Срок обучения граждан не превышает трех месяц, а стоимость курса на одного человека составляет не более 30 тыс. рублей.

Около четверти всех граждан, заключивших соцконтракт в регионе трудоустраиваются в сферу торговли, 18% - обрабатывающие производства, 13% - в социальную сферу. В городах наибольшей популярностью пользуются профессии продавца и менеджера, на селе - водителя автомобиля, повара, бухгалтера, охранника и парикмахера.

Нижегородская область с 2018 года является одним из регионов России, где реализуются пилотные проекты по снижению уровня бедности. Они нацелены на всесторонний анализ причин бедности, разработку эффективных механизмов по увеличению доходов граждан и снижению бедности. По данным властей региона, около 307 тыс. жителей Нижегородской области имеют доход ниже величины прожиточного минимума - это 9,5% населения региона. К 2024 году долю таких граждан планируется снизить до 5%.