Горнолыжные курорты Сочи начнут объединять в единую турзону в 2020 году

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Туристический кластер, объединяющий горные курорты, начнут создавать в Сочи к открытию горнолыжного сезона в 2020 году, сообщается во вторник на официальном портале города-курорта.

"С предложением администрации города Сочи создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ (горно-туристический центр) "Газпром", "Роза Хутор", "Красная Поляна", а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте "Скайпарк". Основная цель соглашения - формирование эффективного сотрудничества, развитие и популяризация зимних курортов Сочи. После проработки всех деталей состоится подписание документа. Стороны договорились, что это произойдет до открытия горнолыжного сезона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной задачей объединения станет повышение качества сервиса, развитие горнолыжной инфраструктуры. В Сочи уже действует единая система ски-пассов для курортов "Газпром", "Альпика Сервис" и "Роза Хутор", к системе присоединится и курорт "Красная Поляна". При создании кластера также появится общая для участников соглашения сеть пешеходных экологических маршрутов, протяженность которых превысит 1 тыс. км, планируется оборудовать единую сеть велодорожек, которые соединят горные курорты с поселком Красная Поляна. В пресс-службе администрации Сочи ТАСС уточнили, что концепция объединения уже существует, подписание соглашения будет означать начало ее реализации.

"Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", - приводит пресс-служба слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн отдыхающих. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом большая часть отдыхающих выбрала Сочи.

В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.