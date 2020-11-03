Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 7 тыс.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 68. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 004 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 439 355 случаев заражения, из них 5 150 за последние сутки. Выздоровели 321 679 человек.