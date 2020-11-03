Глава самарского Минздрава опроверг данные о переполненном морге областной больницы

САМАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян назвал недостоверными появившиеся в соцсетях сведения о якобы переполненном морге в самарской областной клинической больнице имени Середавина, где лечат пациентов с коронавирусом.

"Мы отмечаем в последние дни некую стабилизацию заболеваемости [коронавирусом]. Но хочу отдельно подчеркнуть, что может дестабилизировать систему. Ее, помимо самой коронавирусной инфекции, может дестабилизировать отрицательная информационная активность людей. Очень часто мы, к сожалению, сталкиваемся с отдельными провокациями, <…> это касается и публикации с [якобы] переполненным моргом больницы Середавина, которая абсолютно не соответствует действительности", - сказал Бенян в среду во время прямого эфира в Instagram.

Министр подчеркнул, что патологоанатомическая служба "делает все должное" при постановке посмертного диагноза. Более недели назад по поручению главы региона Дмитрия Азарова Бенян совместно с зампредседателя регионального правительства Александром Фетисовым провели инспекцию всей патологоанатомической службы области. "Мы лично прошли этой дорогой скорби, проверили готовность [патологоанатомических отделений], наличие мощностей, врачебного персонала. Везде было отмечено соответствие нынешним требованиям, той обстановке, которая есть в каждой конкретной больнице", - подчеркнул Бенян.

Глава регионального Минздрава также призвал жителей не распространять ложные факты, а обращаться за разъяснениями в ответственные организации.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" было распространено фото, опубликованное якобы сотрудником больницы Середавина, на котором было видно, что в подвале около стены расположены больничные каталки с умершими. Позднее в той же соцсети была размещена еще одна публикация, в которой автор сообщил, что сейчас в подвале "никого нет".

По данным на 3 ноября, на территории Самарской области зарегистрировано 16 514 случаев коронавирусной инфекции, включая 14 062 выздоровевших пациентов и 285 умерших человек. На заседании регионального оперативного штаба ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Кроме того, работодателям рекомендовали перевести на удаленный формат работы беременных женщин. Ограничения коснулись и школьников - ученики 6-11 классов после каникул будут обучаться дистанционно, а учащиеся 1-5 классов - очно. При этом в регионе продлили запрет для детей посещать ТЦ без родителей. Также с 23:00 до 6:00 ограничена работа организаций общепита и клубов при загрузке более 50%.