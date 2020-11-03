Самарская прокуратура возбудила дела в отношении аптек, где отсутствуют лекарства

ТАСС, 3 ноября. Прокуратура Самарской области выявила отсутствие минимального набора лекарств в каждой третьей из более чем двухсот проверенных аптек, на рассмотрении находится 18 административных дел, сообщается на сайте правительства области.

"За последние два дня мы прошли более 200 аптек, и в каждой третьей минимальный ассортимент отсутствует. Нами принято решение о возбуждении административных производств в отношении ряда организаций. Штраф может достигать 200 тысяч рублей. На рассмотрении находится уже 18 дел", - цитирует пресс-служба прокурора региона Сергея Берижицкого.

По данным правительства области, на территории региона работает 1 197 аптечных организаций.