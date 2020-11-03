Минздрав опроверг данные о том, что медорганизации смогут отказывать в помощи пациентам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минздрав России опроверг опубликованную в некоторых СМИ информацию о том, что принятие поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании (ОМС)" повлечет за собой возможность медорганизаций отказать пациенту в оказании бесплатной помощи. Как сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, отказ пациентам в медпомощи недопустим.

"Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, предусмотренной программой государственных гарантий и взимания за нее платы организациями, участвующими в ее реализации, закреплена статьей 11 основного отраслевого закона - федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Это положение является основополагающим и продолжит действие. В этом смысле аналогичная норма пункта 5 статьи 15 федерального закона ["Об обязательном медицинском страховании"] является дублирующей. Ее корректировка в случае принятия поправок в закон "Об ОМС" не повлечет каких-либо изменений для медорганизаций или пациентов. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим", - пояснил Кузнецов.

30 сентября в Госдуму был внесен проект о внесении изменения в закон "Об ОМС", он передает Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. 21 октября Госдума приняла законопроект в первом чтении. Эксперты считают, что принятие поправок разрешит медицинским организациям отказывать пациентам в бесплатной медпомощи, а также снизит качество оказываемой помощи.

О законопроекте

Согласно документу, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования предлагается передать полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Так, Федеральный фонд без участия страховых медицинских организаций будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями, а также займется предъявлением претензий или иска за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В бюджете фонда будут обособлены средства на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Согласно проекту, федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и Федеральным фондом ОМС. При этом кабмин будет устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи.

Кроме того, документ также сокращает норматив средств на ведение дела страховыми медицинскими организациями в два раза.