Путин послушает новые колокола на Спасской башне

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Праздничный День народного единства не будет выходным для президента Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства в среду пообщается с представителями различных конфессий, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, послушает обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля, а также посетит новый Музей археологии Чудова монастыря на территории Кремля.

В пресс-службе уточнили, что традиционная встреча президента с представителями религиозных конфессий на этот раз пройдет по видеосвязи. Цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин возложит вместе с представителями молодежных организаций.

Новые колокола в Кремле

Куранты на Спасской башне Кремля были остановлены в ночь с 8 на 9 октября и будут запущены вновь в День народного единства. За прошедшие недели со звонницы были сняты шесть старых колоколов и установлены 12 новых. Вместе с 11 колоколами, оставленными из прежнего состава звонницы, они будут исполнять Гимн России (в 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00) и "Славься" Михаила Глинки (в 03:00, 09:00, 15:00 и 21:00), но уже в полнооктавном звучании. Кроме того, Гимн России теперь будет проигрываться вместо 20 секунд полторы минуты. Путин станет одним из первых, кто услышит обновленные колокольные мелодии.

В последние десятилетия на Спасской башне находилось всего 17 колоколов, только 14 из которых были задействованы в проигрывании музыкальных произведений и бое. И что бы ни исполнялось звонницей - лишь немногие могли угадать мотив по этим кратким колокольным темам из-за ограниченного состава колоколов на башне. В 2017 году Администрация президента РФ поддержала инициативу общественного совета международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" о дооснащении звонницы Спасской башни новыми колоколами. Были подготовлены новые партитуры Гимна России и "Славься", проведены научно-реставрационные изыскания на башне и разработан проект дооснащения звонницы. Реализация его финальной стадии завершилась в начале ноября.

"Мы специально не подгадывали дату окончания работ, но рады, что она совпала с Днем народного единства", - признался в беседе с ТАСС член общественного совета фестиваля "Спасская башня" Сергей Хлебников, который с 2004 по 2020 годы занимал пост коменданта Московского Кремля. Он уверен, что завершившееся обновление звонницы можно назвать "уникальным процессом", который длился несколько лет и потребовал усилий нескольких десятков специалистов. "Не все получалось с первого раза, например, лишь с третьей попытки удалось отлить колокола, которые соответствовали всем необходимым характеристикам", - рассказал Хлебников. Он заметил, что "буквально ювелирной работы потребовала и операция установки колоколов на 70-метровой высоте, при которой использовалась сложная техника". "Полученным в итоге результатом все специалисты довольны", - отметил Хлебников.

Сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Константин Мишуровский в интервью ТАСС сообщил, что для изготовления новых колоколов была снята форма с образцов колоколов XVII века. "Новые колокола изготовлены из колокольной бронзы, 80% в составе которой составляет медь и 20% - бронза, соблюдены все русские колокольные традиции, поэтому новые колокола ничем не отличаются от тех, которые делались несколько столетий назад", - сказал Мишуровский. По его словам, самым большим колоколом на Спасской башне остался старый, изготовленный в Голландии, с диаметром 1,3 метра и весом более тонны. Из новых колоколов, изготовленных на колокололитейном заводе в Воронеже, самый большой весит 850 кг, а самый маленький - около 36 кг.

"Примененные материалы и технологии гарантируют, что эти колокола могут служить вечно: они не подвержены коррозии, а механика, управляющая колокольным звоном, не допустит их неправильного использования", - подчеркнул специалист.

Он также просил передать совет, откуда следует слушать колокольный звон на Спасской башне: "Две лучшие точки - это Васильевский спуск возле Собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного) и часть Красной площади со стороны Мавзолея Ленина".

Новый музей

В графике президента на среду значится также посещение нового Музея археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Кремля. Новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные по своей значимости открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек XIV - XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем президентом летом 2016 года было дано поручение создать подземный музейный комплекс.

Главу государства при осмотре экспозиции будут сопровождать министр культуры Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Демонтированный 14-й корпус был построен в начале 1930-х годов на месте разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей, которые с ХIV столетия были центрами религиозной жизни Московской Руси, и Малого Николаевского дворца - резиденции российских императоров. На этом месте несколько лет назад был разбит парк, а теперь под землей появился музей.

Как ранее говорила директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, в новом пространстве будут представлены находки археологов, сделанные во время исследования Кремлевского холма.

Археологические изыскания и создание музея проводились по поручению главы государства. Президент ранее несколько раз осматривал эту площадку, обсуждал проект с учеными и специалистами.

Чудов монастырь - кафедральный мужской монастырь в восточной части Кремля - находился на Ивановской площади. По преданию, он был основан митрополитом Алексием в 1365 году в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека. Название получил по церкви Чудо Архангела Михаила в Хонех. Вознесенский монастырь - женский монастырь в Московском Кремле - находился около Спасской башни и вплотную примыкал к кремлевской стене. О точной дате основания Вознесенского монастыря нет достоверных сведений, но предполагается, что это было в 1386 году.