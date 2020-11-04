Жители России отметят День народного единства в онлайн-формате

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне в среду, 4 ноября, отмечают День народного единства, большинство мероприятий в 2020 году пройдет в онлайн-формате. По всей России организованы выставки, флешмобы, патриотические акции, концерты, культурные и спортивные мероприятия, которые направлены на знакомство жителей страны с богатством культурного и исторического наследия регионов РФ.

Праздничную программу в честь Дня народного единства 4 ноября проведут в Москве на ВДНХ. Основная часть мероприятий пройдет в онлайн. Так, например, прямой эфир бесплатного мастер-класса основательницы школы сыроделия Олеси Шевчук начнется из "Парка ремесел" в 14:00 в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Ее гостьей станет блогер Юлия Миронова. Зрители мастер-класса узнают историю появления и секреты производства мягкого сыра страккино, а также научатся окрашивать его в разные цвета. Кроме того, в среду в 15:00 на странице ВДНХ в "Одноклассниках" начнется прямой эфир из центра "Космонавтика и авиация". Лекцию "Единство в космосе. Программа "Интеркосмос" проведет экскурсовод музейного комплекса Денис Романенко. Ее зрители узнают о советской космической программе 1966-1991 годов, позволившей космонавтам союзных республик участвовать в совместных исследованиях, технологических и биологических экспериментах.

Специальный онлайн-квест к празднику запустили в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ. Он охватывает все восемь залов выставки и включает 10 вопросов на логику, внимательность и смекалку. Кроме того, 4 ноября в кинотеатрах "Москино" состоятся показы документального фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", основанного на хроникальных материалах, часть из которых широкий круг зрителей увидит впервые. Тематическую программу в этом году подготовили и для школьников столицы. Так, в 11:00 в онлайн-формате в Центре творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества "Радость" участники будут мастерить российские флаги, а на мастер-классе во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" в 13:00 - поздравительные открытки. В Центре детского и юношеского творчества "Бибирево" в 15:00 ребята смогут вместе нарисовать Храм Василия Блаженного. Кроме того, участники творческой гостиной "Над Россией моей" во Дворце творчества детей и молодежи "Восточный" послушают романсы и патриотические песни от вокальной студии "Кавардак-music".

Акции, мастер-классы и онлайн-концерты

Онлайн-мероприятия пройдут в День народного единства в большинстве регионов России. В Тульской области подведут итоги онлайн-акции "МыЕдины71", которую организовал Совет муниципальных образований региона. Все желающие с 1 по 3 ноября могли прислать патриотические видеоролики с записями чтения стихов, исполнения песен о России, танцевальных номеров под музыку русских композиторов. В Симферополе готовят мастер-класс по изготовлению матрешки из бумаги в формате онлайн и мини-дискотеку, а в Ростове-на-Дону учреждения культуры организуют онлайн-концерты и экскурсии, посвященные истории праздника.

Для того, чтобы познакомить со всем многообразием народностей, проживающих в Сибири, в регионах округа пройдут трансляции концертов. Так, в Иркутской области со сцены Дома народного творчества зрителям покажут современную хореографию, игру на народных инструментах, исполнят этническую музыку и национальные танцы. В Новосибирской области, где на 4 ноября запланировано более тысячи мероприятий, состоится трансляция XIХ Городского фестиваля национальных культур "Новосибирск - город дружбы", посвященного Дню народного единства и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В социальных сетях Ленинского мемориала будет демонстрироваться выступление Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов под названием "Широка страна моя родная", а в Кургане областной Дом народного творчества опубликует в интернете концерт с участием коллективов и солистов из национальных объединений региона.

Выставки и экскурсии

Фотовыставки Общенационального историко-культурного проекта "Россия. Полет через века" откроются в Ярославле и Великом Новгороде. Основная идея проекта - показать красоту России через пейзажи, памятники архитектуры, историческое и культурное наследие регионов. В Кабардино-Балкарии пройдет фотовыставка "Полет над Россией", а в Новгородском областном колледже искусств имени Рахманинова откроются три книжные выставки: "В единстве народа - сила страны", "Этой силе имя есть - Россия" и "Легендарный парад надежды".

Собственную культурную программу сформировали музеи Сибири. Так, музей-заповедник "Томская писаница" в Кемеровской области подготовил три онлайн-фотовыставки об истории, традициях и быте коренного малочисленного народа - шорцах, которые сегодня проживают на юге региона. Музей Новосибирска со 2 ноября проводит для жителей города в формате онлайн игру-путешествие "Музей для всей семьи". Жителям Челябинска предлагается посещение в онлайн-формате экскурсии по экспозиции исторического парка "Россия - моя история".

В Нижегородской области воссоздадут картину Константина Маковского "Воззвание Минина" из портретов горожан. Картина считается самым большим по размеру произведением станковой живописи в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему, ее размер - 698 на 594 см. Ко Дню народного единства произведение, которое экспонируется в Нижегородском государственном художественном музее, будет дополнено VR-экспозицией.

Мотогонки, турнир по пейнтболу и велозаезд

В Тамбове праздник отметят областной мотогонкой. Спортсмены выступят в заездах сразу нескольких классов, в том числе для юношей и девушек. Отдельный заезд предусмотрен для экипажей мотоциклов с коляской. В финале мотогонки зрители увидят прыжки на мотоциклах с трамплина. В Железноводске (Ставропольский край) на площади перед Пушкинской галереей начнется массовый велозаезд, участники которого пронесут в руках флаги регионов Российской Федерации. Затем около 100 участников преодолеют дистанцию в 11 км по велотропам разной степени сложности.

В горах Ингушетии в День народного единства проведут республиканский турнир по пейнтболу, который соберет 50 участников, а на Сахалине состоится праздничное шоу "История по новым правилам", посвященное Всероссийскому дню гимнастики. Жители и гости островного региона смогут в онлайн-режиме наблюдать за праздничным действом на Youtube-канале "Спорт на Сахалине". Поскольку мероприятие приурочено также ко Дню народного единства, организаторы решили сочетать гимнастику с другими спортивными направлениями.

В память о героях Великой Отечественной войны

Часть мероприятий в регионах России будет посвящена Великой Отечественной войне. Фронтовики Адыгеи ко Дню народного единства получат продуктовые наборы, а многие праздничные мероприятия на Дальнем Востоке посвятят героям войны. К примеру, театр кукол "Кудесник" в Еврейской автономной области представит онлайн-спектакль "Шолом, солдат", а Бурятский академический театр имени Намсараева откроет на своем Youtube-канале доступ к бесплатному просмотру спектакля "Алдар. 9 секунд". Постановка повествует о матросе Алдаре Цыденжапове, спасшем жизнь своих сослуживцев, шагнув в пламя, полыхавшее в машинном отделении эсминца "Быстрый". В одном их крупнейших торговых центров Приморья с 30 октября по 4 ноября работает выставка, посвященная уроженцу Приморского края Михаилу Габидуллину, который участвовал в штурме здания Рейхстага. В зоне виртуальной реальности, оборудованной в выставочном пространстве, все желающие смогут "пройти" вместе со штурмовыми знаменными группами от Кенигсплац (Королевской площади в Мюнхене) до Рейхстага в Берлине.

В Кузбассе онлайн-челлендж объединит педагогов и воспитанников колледжа искусств имени Дмитрия Хворостовского, которые запишут видеоролики с чтением стихов поэтов-фронтовиков разных национальностей, после чего передадут поэтическую эстафету сотрудникам библиотек, музыкальных школ и других учреждений культуры региона. В Екатеринбурге Уральская государственная консерватория имени Мусоргского покажет мини-фильмы, посвященные 75-летию Великой Победы и жизни консерватории в годы войны, а Ассоциация музеев города представит онлайн-проект "Был месяц май/До Рейхстага 500 метров" с видеопрезентацией раритетной полиграфии. В Ставрополе появится новая аллея "Наша общая Победа" - 75 голубых елей будут символизировать единство народов России в годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем ухаживать за деревьями будут учащиеся близлежащих школ, которые возьмут шефство над аллеей.

Ремесла и национальная кухня

В социальных сетях 4 ноября для жителей страны проведут мероприятия с национальным акцентом. В Петрозаводске уже в четвертый раз пройдет осенний фестиваль "Марьяне 2020". "Марьяне" с карельского языка переводится как ягодка, и с 2017 года 4 ноября в карельской столице ежегодно проводились народные гуляния с дегустацией выпечки с ягодной начинкой, конкурсами ягодных костюмов и ярмаркой. В 2020 году из-за пандемии праздничная программа полностью перенесена в интернет. В Республике Адыгея в социальных сетях проведут кулинарный флешмоб "Вкусно, национально". "У нас очень много межнациональных семей, в которых есть представители нескольких народов. На одном столе будут стоять и адыгейский щипс, и узбекский плов, и грузинские хинкали, и присыпанные сахарной пудрой русские блины с вишней", - рассказали ТАСС в министерстве культуры региона.

В Чечне в честь праздника проходит Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества и ремесел "Многоликая Россия", который собрал в Грозном 16 коллективов из разных регионов страны. Основной площадкой фестиваля стал драмтеатр имени Нурадилова. В Приморье пользователям социальной сети TikTok предлагают исполнить национальный танец на фоне узнаваемых архитектурных и природных достопримечательностей села или города. Чебоксарцы в День народного единства представят в соцсетях чувашский танец на фоне Красной площади. Этно-челлендж "Дружба народов" организовали в Туве: каждый участник сможет разместить в соцсетях свое фото или видео в национальном костюме и передать эстафету другому. Телевизионный концерт, посвященный не только Дню народного единства, но и 100-летию государственности республики, пройдет в Удмуртии. В праздничных номерах примут участие около 1 тыс. человек.