День народного единства в ДФО отметят национальными танцами и блюдами народов России

ТАСС, 4 ноября. День народного единства в регионах Дальнего Востока отметят мастер-классами народных ремесел, танцами народов России и уроками приготовления блюд национальной кухни. Большинство мероприятий из-за ситуации с пандемией пройдет онлайн. В частности, на YouTube состоится праздничный онлайн-марафон, во время которого представители народов России научат зрителей здороваться, благодарить и произносить свое имя на разных языках.

"4 ноября с 17:00 до 21:00 по владивостокскому времени (10:00 - 14:00 мск) смотрите прямую трансляцию из праздничной студии. <…> Представители народов России научат зрителей эфира здороваться, благодарить и произносить свое имя на разных языках. Народные умельцы проведут мастер-классы "День народного творчества" и раскроют секреты изготовления сувениров разных народов. Мастер-классы "Секреты национальной кухни" от ведущих шеф-поваров научат зрителей готовить национальные блюда народов Дальнего Востока", - сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутия).

В каждом регионе на десятках площадок состоятся и другие мероприятия, флешмобы и лекции, большинство из них - в онлайн-формате. Так, жителей Приморья приглашают принять участие во флешмобе "Танцуют все" в социальной сети TikTok. Для участия нужно опубликовать видео национальных танцев на фоне узнаваемых архитектурных и природных достопримечательностей села или города. "Желающие могут надеть национальные наряды и таким образом сделать выступление еще интереснее, колоритнее и красочнее, русские могут станцевать лезгинку с кабардинцами, башкиры - "Яблочко" с русскими", - отметила глава департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

Православные христиане в этот день отмечают праздник иконы Казанской иконы Божьей матери. Богослужения в честь этой православной святыни пройдут в среду в большинстве храмов Дальнего Востока. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в планы верующих: к примеру, в Хабаровске из-за обострившейся эпидемиологической ситуации решили перенести на январь благотворительный концерт, посвященный возрождению храма святого благоверного князя Александра Невского.

Лучшие кадры

Еще одно массовое онлайн-мероприятие состоится в Приморье - это кулинарный флешмоб в социальных сетях "Вкусно, национально". Профессиональным поварам и любителям предлагают поделиться рецептами, фотографиями и видео приготовления национальных блюд. В Амурской области вместо традиционно очень популярной выставки-распродажи блюд национальной кухни презентуют видеоролик с инструкциями по их самостоятельному приготовлению. Видео создал коллектив Общественно-культурного центра Благовещенска, в частности, сотрудники подведомственного ресторана.

В спорткомплексе "Металлист" в Магадане пройдет торжественное открытие фотовыставки "Россия. Полет через века". Ее авторы предложат зрителям совершить путешествие по всей России через кадры лучших фотографов страны.

В Сахалинской области состоится праздничное шоу "История по новым правилам", посвященное Всероссийскому дню гимнастики и Дню народного единства. В этом году зрители смогут посмотреть подготовленную программу онлайн, на YouTube-канале "Спорт на Сахалине".

Память героев

Театр кукол "Кудесник" в Еврейской автономной области представит онлайн-спектакль "Шолом, солдат", а Бурятский академический театр имени Х. Намсараева откроет на своем канале в YouTube-канале доступ к бесплатному просмотру спектакля "Алдар. 9 секунд". Постановка повествует о матросе Алдаре Цыденжапове, который погиб, спасая сослуживцев во время пожара в машинном отделении эсминца "Быстрый".

В одном из крупнейших торговых центров Приморья с 30 октября по 4 ноября работает выставка, посвященная земляку Михаилу Габидуллину. В 1945 году он был одним из тех, кто штурмовал здание рейхстага и водружал на него знамя. В зоне виртуальной реальности, оборудованной в выставочном пространстве, все желающие могут "пройти" вместе со штурмовыми знаменными группами от Королевской площади в Мюнхене до Рейхстага в Берлине.

В Якутске с 3 по 4 ноября пройдет IV межрегиональный форум "Диалог народов - диалог культур", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В форуме, целью которого является патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о фронтовиках, и который впервые пройдет онлайн, примут участие более 10 субъектов РФ.