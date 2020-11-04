Заболеваемость ОРВИ в Самарской области в 3,3 раза превысила уровень прошлого года

ТАСС, 4 ноября. Уровень заболеваемости ОРВИ в Самарской области в 3,3 раза превысил показатель прошлого года, заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 12,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На прошлой неделе по отношению к предыдущей зафиксировано на 0,9% больше случаев ОРВИ и на 0,1% - внебольничной пневмонии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выше в 3,3 раза, внебольничной пневмонией - в 12,3 раза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по заболеваемости ОРВИ эпидемический порог в целом превышен на 31%, однако в возрастной группе 7-14 лет превышения не отмечается. Более того, во время осенних каникул по сравнению с прошлой неделей показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников снизился на 35%, внебольничной пневмонией - на 15,4%.

В начале октября в регионе было зафиксировано увеличение суточного прироста случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 3 ноября зарегистрировано 16 514 случаев заражения, 14 062 пациента выздоровели, 285 человек умерли. За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 183 человек, в регионе умерли семь человек. Сейчас в Самарской области ограничена работа клубов и заведений общепита: им запрещено работать с 23:00 до 6:00 при загрузке более 50%. Детям нельзя посещать ТЦ без родителей или законных представителей, для граждан старше 65 лет введена обязательная самоизоляция, а беременных женщин рекомендовано перевести на удаленный режим работы.