Путин наградил академика Соломонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ), академика РАН Юрия Соломонова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации .

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"За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Соломонова Юрия Семеновича - первого заместителя генерального директора - генерального конструктора акционерного общества "Корпорация "Московский институт теплотехники", - говорится в документе.

3 ноября Юрию Соломонову исполнилось 75 лет.

Юрий Соломонов является доктором технических наук, академиком РАН, профессором, заведующим кафедрой "Информационная безопасность" МГТУ им. Баумана, действительным членом Инженерной академии и Международной инженерной академии. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РСФСР, удостоен звания Героя Труда России.

Под его руководством был создан ряд ракетных комплексов стратегического назначения ("Тополь-М", "Ярс", "Булава"), составляющих основу ядерного щита России.