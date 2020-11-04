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Главврача городской больницы Махачкалы Малаева отстранили от должности

Его обвиняют в нарушении антикоррупционного законодательства

ТАСС, 4 ноября. Главный врач махачкалинской городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранен от должности. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана в своем аккаунте в Instagram.

"Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления [региональной] прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Помимо этого у него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Также, по сообщению пресс-службы, внутренняя проверка выявила ряд случаев направления пациентов ГКБ на дополнительное лечение в "одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с именем Хаджимурада Малаева".

"Проверка других фактов нарушения законодательства в целях пресечения коррупционной деятельности продолжается", - добавили в ведомстве.

Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом РФ.

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