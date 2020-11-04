Сервис "Работа.ру" назвал самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в ноябре

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - от 180 тыс. рублей в месяц - в ноябре на удаленке предлагают React Native разработчику с опытом работы от двух лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высоких зарплат на удаленке может получать React Native разработчик с опытом работы от двух лет в сервисе "СберАвто" - от 180 тыс. рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен обладать опытом работы с платформой мобильных приложений React Native, а также уметь работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack", - говорится в тексте исследования.

Столько же может зарабатывать Backend-разработчик на дистанционке с опытом работы не менее трех лет. В его обязанности будет входить работа на масштабирование сервиса, разработка новых проектов и интеграций, а также участие в построении архитектуры и оптимизации производительности. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС.

Высокие зарплаты при дистанционном формате работы доступны также в сфере консультирования: налоговый консультант, работая удаленно, может получать в месяц до 150 тыс. рублей. Работодатель ждет от соискателя опыт работы в ФНС России более трех лет, а также релевантный опыт на позиции консультанта.

Также на дистанционную работу с доходом от 90 до 150 тыс. требуется менеджер-консультант в мебельную компанию. Будущий сотрудник должен обладать опытом работы в продажах кроватей от одного года и разбираться в материалах и комплектующих. Соискателям на эту должность нужно учитывать, что вакансия предполагает сдельную оплату труда, и финальный заработок будет зависеть от количества успешных сделок.

До 120 тыс. рублей в месяц, работая дистанционно, может зарабатывать Frontend-разработчик. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет и понимание принципов программирования и ООП (Объектно-Ориентированное Программирование). От 100 тыс. рублей предлагают удаленному рекрутеру, которому предстоит заняться подбором линейного персонала в компанию. От кандидата требуется опыт работы от одного года, а также возможность вести самостоятельный поиск персонала. Вакансия предполагает особые условия для фрилансеров с большим потоком проектов", - отмечается в исследовании.