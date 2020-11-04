46-й чемпионат мира WorldSkills Competition в Шанхае перенесли на 2022 год из-за COVID-19

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, который должен был состояться в Шанхае 22-27 сентября 2021 года, перенесли на один год из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая.

По данным агентства, соответствующее решение приняли после консультаций между организацией WorldSkills International, китайской стороной и другими участниками относительно влияния эпидемиологической ситуации в мире на проведение мероприятия. Новые сроки установили китайские организаторы чемпионата. Таким образом, на 2024 год сдвигается и проведение 47-го чемпионата, который должен был пройти в 2023 году в городе Лион во Франции.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Идея создания подобной организации зародилась в 1946 году, ее цель - поощрение конкуренции среди молодых людей для повышения их энтузиазма в освоении рабочих профессий, а также для сравнения их навыков и способностей.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition проходит раз в два года.