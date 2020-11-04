Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Приумножение богатейшего наследия России, ее процветание и динамичное развитие являются общими целями граждан РФ. Это подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении россиянам с Днем народного единства, отмечаемым в среду.

Она обратила внимание, что 4 ноября - это особая дата в истории России, "несущая в себе глубокий патриотический смысл". "Четыре столетия назад народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило от польских интервентов Москву. Эта победа имела огромное значение для дальнейшего развития России как суверенного и независимого государства", - напомнила Матвиенко.

По ее мнению, "подвиг людей самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий, вставших на защиту родины, чтобы отстоять ее свободу, положить конец смуте, и по сей день напоминает о том главном, что объединяет [россиян] и делает сильнее". "Вековая дружба народов Российской Федерации, их бережное отношение к нашему общему дому, помогали во времена тяжелых испытаний и сегодня служат связующим духовным звеном в любых жизненных ситуациях", - отметила спикер Совфеда, констатировав, что единение и сплоченность граждан России формировали "общие нравственные ценности, укрепляли чувство любви к своей земле, уважение к ратным и трудовым свершениям предков". "Это особенно ярко проявилось в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы не забудем, какой ценой советские войска спасли человечество от фашизма, всегда будем помнить героизм и самопожертвование воинов и тружеников тыла", - подчеркнула сенатор.

"Наша общая цель - сберечь и приумножить богатейшее наследие отечества, сделать все возможное для дальнейшего процветания и динамичного развития страны", - резюмировала Матвиенко.

В свою очередь первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что сила России "всегда заключалась в единстве ее народов". "Во все времена люди вставали на защиту отечества вне зависимости от национальности, вероисповедания и убеждений. Все вместе праздновали успехи страны и переживали ее трагедии как свои собственные", - пояснил он.

И сегодня, уверен Турчак, всех россиян "объединяет любовь к России, стремление сделать ее лучше, сильнее, благополучнее". "Мы гордимся нашим великим прошлым и уверенно смотрим в будущее. Вместе мы можем многое", - заключил он.