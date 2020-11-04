Забайкалье получит более 200 млн руб. на расходные материалы и лекарства пациентам с COVID

ТАСС, 4 ноября. Федеральные власти направят Забайкальскому краю 203,3 млн рублей на лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией, дооснащение лабораторий, диагностирующих коронавирус, и на приобретение средств индивидуальной защиты. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Амбулаторные пациенты с COVID-19 получат лекарства бесплатно. Для их приобретения правительство РФ выделило Забайкальскому краю 39,9 млн рублей. Кроме того, федеральный центр направит в регион на дооснащение лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику коронавируса методом амплификации нуклеиновых кислот, 15,7 млн рублей <...> Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджета края составит 144,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, дотацию на сбалансированность бюджета планируется направить в том числе на оснащение коечного фонда и приобретение средств индивидуальной защиты.

В Забайкальском крае, согласно данным на 3 ноября, за сутки подтвердили коронавирус у 235 человек, общее число случаев заражения достигло 12 496. Выписаны 8 482 человека, 157 пациентов умерли. Большинство проходят лечение амбулаторно. В настоящее время в Забайкалье действует обязательный масочный режим и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, всем предприятиям рекомендовано по возможности перевести не менее 60% сотрудников на удаленный режим работы. Также власти края ввели ограничения для кафе и ресторанов, разрешив им работать с 9:00 до 23:00.