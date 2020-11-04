Депутат Госдумы Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Александр Петров ("Единая Россия") заразился коронавирусом. Он находится на изоляции дома, написал парламентарий в среду на своей странице в Facebook.

"Пуля догнала. Вирус прилетел. Сдал мазок и антитела. <...> Изоляция дома. Один процент поражения легких", - написал он.

Петров добавил, что чувствует недомогание и слабость. По его словам, он соблюдал масочный режим и принимал лекарства для профилактики.

Петров - депутат от Свердловской области. До избрания в Госдуму был председателем совета директоров завода "Медсинтез", который производит противовирусный препарат "Триазавирин".