В Якутии при посещении поликлиник станет обязательным ношение масок и перчаток

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Маски и перчатки станут обязательными при посещении медицинских организаций в Якутии, ограничения введут с 9 ноября, сообщила на брифинге в среду министр здравоохранения региона Елена Борисова.

"С понедельника (9 ноября - прим. ТАСС) мы вводим строгие ограничения [при] посещении поликлиник - [внутрь можно зайти] только в масках и перчатках. Просим население это учесть при посещении медицинских организаций", - сказала Борисова.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, масочно-перчаточный режим был введен ранее, подразумевается жесткое соблюдение режима без исключений. Все больницы работают в штатном режиме.

По информации регионального оперштаба, за сутки в республике выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 112 - в Якутске. Зафиксировано три летальных случая. За сутки лабораториями республики проведено свыше 6,5 тыс. исследований на коронавирус.

Регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и сохранения расстояния между ними не менее 5 метров, на части территории региона работают фитнес-центры, можно совершать одиночные прогулки или в компании с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

В Якутии, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, всего выявлено 14 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 8 821 человек, умер 151 пациент.