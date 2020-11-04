В Крыму выросла заболеваемость ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на территории Крыма превышен на 21%, число зарегистрированных случаев повысилось, сообщила в среду руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Увеличилось число острых респираторных вирусных инфекций на территории республики. Эпидемический порог сегодня превышен на 21%", - сказала Пеньковская, отметив, что в Симферополе и других крупных городах полуострова заболеваемость несколько выше средней.

Также Пеньковская сообщила, что ситуация с распространением нового коронавируса в регионе пока значительно не изменилась. "У нас сохраняется тенденция к росту заболеваемости <...> Мы видим значительное улучшение соблюдения масочного режима в местах скопления людей, однако сегодня еще рано говорить, что мы видим результат от введения этого мероприятия, потому что продолжается рост заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и внебольничных пневмоний", - добавила руководитель управления Роспотребнадзора.

Количество зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму за весь период пандемии превысило 10 тыс., за минувшие сутки в республике зарегистрировали 202 зараженных. Пеньковская ранее сообщала, что рост числа обращений населения к медикам по поводу ОРВИ и гриппа в Крыму связан с коронавирусом, поскольку население стало чаще обращаться за помощью к медикам.