Регионы Сибири отмечают День народного единства

ТАСС, 4 ноября. Сибиряки встречают День народного единства, и в условиях пандемии большая часть мероприятий проходит в режиме онлайн: концерты, мастер-классы, презентации, рассказали ТАСС их организаторы. В регионах Сибири нашлось место и для традиционных офлайн-активностей - так, в Иркутске сделали свободный вход в отдел истории областного краеведческого музея, а узбекская диаспора кормит томских медиков пловом.

Не имея возможности провести в этом году праздник с масштабными народными гуляниями и национальными подворьями на площадях, в этом году сибиряки знакомятся с национальной культурой в режиме онлайн. В Новосибирской области завершается серия онлайн-мастер классов "За одним столом", посвященная приготовлению популярных национальных блюд народов России, сказала представитель дирекции программ, организующей проект, Екатерина Гучек. За неделю повара показали, как готовятся бурятские буузы, армянская фаршированная тыква - хапама, немецкий пирог "Ривелькухен", татарское блюдо эчпочмак.

"Каждый день в соцсетях выходят выпуски, где профессиональные шеф-повара готовят популярные национальные блюда разных народов России. Есть немецкая кухня, бурятская, азербайджанская, армянская, таким образом мы знакомим жителей Новосибирской области с культурами разных народностей", - сказала Гучек. Каждый выпуск сопровождался творческими номерами от народных коллективов, среди которых танцы, песни и инструментальная музыка. Вечером 4 ноября новосибирцы смогут посмотреть финальный мастер-класс. В нем шеф-повара будут готовить русские национальные блюда.

Кулинарный флешмоб "Вкусно, национально" проходит и на YouTube-канале Дома дружбы народов, а также в группах в социальных сетях общественных организаций Республики Алтай. В Алтайском крае организован онлайн-фестиваль национальной кухни. Нужно опубликовать в Instagram фото или видео национального блюда, которое решил приготовить сам участник, сопроводив картинку рецептом, хештегом #народнаякухня22.

А в Томске представители узбекской диаспоры решили не просто продемонстрировать национальную кухню, но и накормить медиков. Как сообщил ТАСС глава диаспоры в Томске Саматула Рузиев, узбеки готовят плов, салат и лепешки, которые передадут в медицинские учреждения города. Акция продлится несколько дней - за это время медики получат более 2 тыс. порций плова и салата и более 600 лепешек. "Медики днем и ночью трудятся, спасают сотни жизней томичей. Не жалея здоровья и времени работают, я представляю, насколько им тяжело. И поэтому решил угостить, сделать им приятно, уделить внимание", - сказал Рузиев.

Взгляд в историю и традиции

Онлайн-мероприятия посвятили не только кулинарии, но и другим аспектам культуры народов России. В Красноярске в соцсетях детского кинотеатра "Мечта" 4 ноября проходит мастер-класс "Кукла в народном костюме". "Мы покажем ребятам, как из ткани создать ярких и разнообразных кукол, причем каждая из них будет отличаться элементами национальных образов: платьями, прическами. В игровой форме даже малыши смогут увидеть, как много народов живет в нашей стране. А если подручных средств не окажется дома, то дети вместе с родителями смогут прийти на офлайн мастер-класс - он пройдет с соблюдением всех правил безопасности", - сказала куратор проектов кинотеатра Ирина Долина.

Об истории праздника расскажут и в Омске, горожан научат изготавливать кукол в национальных нарядах народов России. Желающие смогут принять участие в танцевальном флешмобе, записав на видео народный танец и выложив его в соцсети.

Массовых мероприятий в Сибири практически не проводится, но многие культурные учреждения обращают внимание на тематические экспозиции. Так, в Иркутске в День народного единства сделали свободный вход в отдел истории областного краеведческого музея. Бесплатно можно посетить экспозиции, которые рассказывают об истории Прибайкалья с древнейших времен до начала ХХ века. Действуют ограничения в связи с пандемией: предварительно нужно записаться по телефону, а во время посещения музея соблюдать масочный режим.

Открываются и приуроченные к празднику новые выставки. В аэропортах Кемерова и Красноярска в рамках всероссийской акции проходит фотовыставка "Россия. Полет через века". Как сообщает министерство культуры и национальной политики Кузбасса, в кемеровском аэропорту представлено почти 60 снимков, по которым можно совершить фотопутешествие по стране. "Мероприятие призвано ознакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации. Проект объединил фотографов из разных уголков страны. В их объективах - завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России", - сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В Кузбассе музей-заповедник наскальной живописи "Томская писаница" подготовил три виртуальных экспозиции с фотографиями из фондов музея о жизни коренных малочисленных народов Кузбасса и Сибири - шорцах. Всего в День народного единства запланировано больше 200 праздничных мероприятий, большая часть - онлайн. "Такой формат даст возможность поучаствовать в праздновании большому количеству кузбассовцев в разных городах и отдаленных населенных пунктах", - сказала министр культуры и нацполитики Кузбасса Марина Евса.