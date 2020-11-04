Путин поздравил жителей Удмуртии и Марий Эл со столетием республик

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в среду жителей Удмуртской Республики и Республики Марий Эл со столетним юбилеем этих регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"За минувшее время не одно поколение ваших земляков вписало славные, замечательные страницы в трудовую и ратную летопись Отчизны, внесло весомый вклад в развитие отечественной экономики, науки, образования, в сохранение бесценного исторического, культурного, духовного наследия нашего многонационального народа", - отметил президент в поздравлении жителям Удмуртии. Он в том числе отметил выходцев из республики, "проявивших беспримерный героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны", а также тех, кто в мирное время своим талантом и неустанным трудом прославил страну, упомянув в их числе конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

В поздравлении жителям Марий Эл президент отметил, что они по праву гордятся историей родного края и многими поколениями земляков, которые внесли большой вклад в укрепление промышленного, аграрного потенциала региона, в развитие науки, культуры, образования.

"Убежден, что жители республики и впредь будут беречь и приумножать заложенные предшественниками традиции, своей энергией, целеустремленностью способствовать решению важных, востребованных временем задач на благо Марий Эл и всей России", - написал Путин. Он также поздравил жителей республик с Днем народного единства.