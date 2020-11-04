Праздничная инсталляция украсит башню Нижегородского кремля в День народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Инсталляция, посвященная ополчению Минина и Пожарского, украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День народного единства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля. Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль - не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне - дань памяти героям прошлого", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, из-за пандемии коронавирусной инфекции большая часть мероприятий ко Дню народного единства пройдет в онлайн-формате. "Преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности", - отметил Никитин.

Инсталляция появится на Дмитриевской башне вечером 4 ноября, около 17:30 мск. Показ завершится в три часа ночи 5 ноября.