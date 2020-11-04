В России за сутки выявили 19 768 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 19 768, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных возросло до 1 693 454, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, число выявляемых в России случаев вплотную приблизилось к 20 тыс., почти удвоившись за месяц - более 10 тыс. заразившихся впервые с мая выявили 4 октября, а отметка в 5 тыс. была вновь преодолена 4 сентября.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Татарстан и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Чеченской Республике, Свердловской области и Республике Марий Эл (по 0,7%). В частности, за сутки в Москве были выявлены 5 826 случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 569, в Нижегородской области - 417, в Архангельской области - 389, в Ростовской области - 309. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 397 306 человек.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 15 567, это так же максимум за всю пандемию. Всего от инфекции уже выздоровел 1 266 931 пациент. Согласно данным штаба, общее число выписанных пациентов осталось на уровне 74,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 3 853 пациента, 422 - в Московской области, 407 - в Воронежской области, 298 - в Ростовской области и 288 - в Саратовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389 против 355, обновив максимум за время пандемии. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 29 217 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,73%, следует из данных штаба. За сутки было зарегистрировано 68 летальных исходов в Москве, 66 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области, по 14 - в Нижегородской и Воронежской областях, 13 - в Московской области, еще в 49 регионах число умерших не превышало 12.

География эпидемии

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве - 5 826 (максимум с 11 мая, когда стало известно о 6 169 заразившихся). Это 29,5% всех инфицированных в стране, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз.

В Центральном федеральном округе в целом выявили 8 569 случаев, что стало самым высоким значением с начала пандемии. Прежний максимум был зафиксирован также 11 мая - 8 470.

В Санкт-Петербурге число заразившихся за сутки достигло 1 031, превысив тысячу впервые за все время распространения коронавируса в России. При этом всего в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 2 615 - высокая заболеваемость, помимо Петербурга, фиксируется в Архангельской и Мурманской областях, а также Республике Коми.

Третье место по количеству выявленных случаев заражения занимает Приволжье (2 172). В Нижегородской области установлен очередной максимум по числу заболевших - 417 за один день.

В Сибири зарегистрированы 1 977 инфицированных за счет высокой заболеваемости в Красноярском крае (там второй день подряд выявляют более 300 случаев заражения), Иркутской области, где число заразившихся вплотную приблизилось к максимальному показателю, зафиксированному 3 июля, и еще целом ряде регионов.

На Дальнем Востоке, как и во вторник, число заболевших составило 1 526, в Южном федеральном округе и на Урале оно возросло до 1 232 и 1 067 соответственно, на Северном Кавказе - до 610. Таким образом, основной прирост количества заразившихся по-прежнему приходится на Москву и в целом Центральный федеральный округ (там выявили около 43,3% всех подтвержденных в стране за сутки случаев).