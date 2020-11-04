Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,07

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался в среду на уровне 1,07, а в Москве увеличился до 1,12, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коэффициент по-прежнему превышает единицу в семи из 10 регионов страны с наибольшим числом заболевших. В Ростовской и Свердловской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе он не изменился, составив соответственно 1, 0,97 и 0,98.

В Нижегородской и Воронежской областях показатель находится на отметке 1,02, в Иркутской, а также Красноярском крае - 1,05, в Подмосковье - 1,08. В Санкт-Петербурге, где впервые за один день выявили больше тысячи заболевших, коэффициент достиг 1,21 - максимума с 9 октября.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За минувшие сутки число выявленных случаев приблизилось к 20 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.