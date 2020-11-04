В Санкт-Петербурге впервые выявили более тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новый 1 031 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это максимальный показатель по заболеваемости в регионе за все время пандемии, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, обнародованные в среду.

Днем ранее в Санкт-Петербурге были выявлены 944 случая.

За сутки выписаны из больниц 527 пациентов в регионе, 66 умерли.

Всего было выявлено с начала пандемии 65 170 заразившихся в Санкт-Петербурге, из них 40 447 выздоровели, 3 998 умерли. Болеют 20 725.