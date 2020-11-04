{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Санкт-Петербурге впервые выявили более тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

Для города это максимальный показатель по заболеваемости за все время пандемии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новый 1 031 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это максимальный показатель по заболеваемости в регионе за все время пандемии, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, обнародованные в среду.

Днем ранее в Санкт-Петербурге были выявлены 944 случая.

За сутки выписаны из больниц 527 пациентов в регионе, 66 умерли. 

Всего было выявлено с начала пандемии 65 170 заразившихся в Санкт-Петербурге, из них 40 447 выздоровели, 3 998 умерли. Болеют 20 725.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился после заражения коронавирусом
Он отметил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе
Читать полностью