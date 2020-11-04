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Медведев заявил, что единство является основой существования народа России

Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что День народного единства стал символом уважения к богатой истории страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что этот праздник стал символом уважения к богатой истории страны. Поздравление опубликовано в среду на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

"Народное единство для нас - не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа", - написал он.

Замглавы Совбеза отметил, что День народного единства, являясь самым молодым праздником современной России, стал символом уважения к ее богатой истории. Медведев также подчеркнул, что этот праздник олицетворяет связь между прошлым, настоящим и будущим народа страны.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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