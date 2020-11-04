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Путин участвует в мероприятиях в День народного единства. Видеотрансляция

Ранее сообщалось, что глава государства в этот день возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и послушает обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин участвует в мероприятиях в День народного единства.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, глава государства в среду пообщается с представителями различных конфессий, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, послушает обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля, а также посетит новый Музей археологии Чудова монастыря на территории Кремля.

В пресс-службе уточнили, что традиционная встреча президента с представителями религиозных конфессий на этот раз пройдет по видеосвязи. Цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин возложит вместе с представителями молодежных организаций.

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