Власти Петербурга опровергли информацию СМИ о сокращении учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Сокращение учителей в Санкт-Петербурге из-за внедрения программ дистанционного обучения в школах не планируется, документы, которые опубликованы в СМИ, сфабрикованы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее в СМИ появилась информация, что временно исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Петербурга Ирина Асланян якобы направила в адрес вице-губернатора города Ирины Потехиной письмо с предложением сократить учителей из-за перевода школьников на дистанционное обучение и снижения на них нагрузки для того, чтобы сократить расходы бюджета Петербурга. К сообщениям СМИ были также приложены скриншоты с письмом на официальном бланке.

"Ни один из фактов, упомянутых в тексте, о том, что Ирина Асланян якобы предложила Потехиной уволить часть учителей для сокращения дефицита бюджета, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

В Смольном отметили, что такого письма не существует и не могло существовать, так как Асланян три недели находится на больничном. Также, по данным администрации, сокращения учителей никогда не обсуждались руководством города, а на следующий год принято решение увеличить бюджет на образование.

Бюджет на образование, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в Санкт-Петербурге на 2021 год вырос почти на 7%, отметили в Смольном.