Глава Карелии разрешил кафе и ресторанам работать ночью на доставку

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии внес корректировки в распоряжение о запрете с 31 октября работы заведений общепита с полуночи до 6:00, сделав исключение для столовых на предприятиях и услуг доставки готовых блюд. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил в среду в соцсети "ВКонтакте".

"В распоряжение, касающееся работы предприятий общественного питания в ночное время, внесены уточнения. Снят запрет на работу с 00:00 до 06:00 для столовых предприятий, которые работают в круглосуточном режиме. Предоставлять услуги общественного питания им разрешается только для своих работников. Также по ночам разрешается дистанционная продажа готовых блюд, в том числе с условием доставки", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, запрет также не распространяется на автозаправочные станции мотелей, автовокзалы, гостиницы и другие объекты придорожного сервиса.

По данным оперативного штаба Карелии, за время пандемии в регионе выявили 7 059 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки стал максимальным за все время - 149 человек. Выздоровели за все время 4 664 человека, умерли 53.