{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Абхазии поздравил Владимира Путина и народ России с Днем народного единства

Аслан Бжания отметил, что "несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России"

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и весь народ России с Днем народного единства.

"Поздравляю Вас и весь народ многонациональной России с Днем народного единства. Несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России. Он уходит корнями в глубь веков и олицетворяет героическую историю Российского государства. <...> Для Республики Абхазия укрепление и развитие традиционно дружеских связей с великой Россией является первостепенной задачей", - говорится в телеграмме Бжании, опубликованной на его официальном сайте в среду.

По словам Бжании, народ Абхазии "благодарен народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира" в республике, за "всестороннюю помощь и поддержку".

Президент Абхазии пожелал Путину "дальнейших успехов в деле служения Отечеству, а россиянам мира, благополучия и процветания".

Теги
АбхазияРоссия
Пандемия COVID-19
Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился после заражения коронавирусом
Он отметил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе
Читать полностью