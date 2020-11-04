Президент Абхазии поздравил Владимира Путина и народ России с Днем народного единства

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и весь народ России с Днем народного единства.

"Поздравляю Вас и весь народ многонациональной России с Днем народного единства. Несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России. Он уходит корнями в глубь веков и олицетворяет героическую историю Российского государства. <...> Для Республики Абхазия укрепление и развитие традиционно дружеских связей с великой Россией является первостепенной задачей", - говорится в телеграмме Бжании, опубликованной на его официальном сайте в среду.

По словам Бжании, народ Абхазии "благодарен народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира" в республике, за "всестороннюю помощь и поддержку".

Президент Абхазии пожелал Путину "дальнейших успехов в деле служения Отечеству, а россиянам мира, благополучия и процветания".