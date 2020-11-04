В Бразилии разрешили возобновить испытания вакцины против COVID-19 от Johnson & Johnson

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 ноября. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) во вторник разрешило возобновить национальные испытания вакцины от коронавируса нового типа производства компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении на сайте фармрегулятора.

"После оценки данных о побочном эффекте и информации независимого комитета по безопасности, а также данных от регулятора США (FDA , Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов - прим. ТАСС) Anvisa пришло к выводу, что соотношение рисков и выгоды благоприятствует продолжению исследования", - сообщает пресс-служба агентства. Отмечается, что к моменту приостановки исследования принять участие в них успели 12 добровольцев из Рио-де-Жанейро, получившие саму вакцину или плацебо. Всего в Бразилии в них, как ожидается, поучаствуют 7 560 человек из 11 штатов.

23 сентября Johnson & Johnson приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года. 12 октября было объявлено о временном прекращении тестов из-за того, что у одного из их участников было выявлено некое заболевание.

К настоящему времени Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо препарата Janssen-Cilag , в Бразилии проходят исследования вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской Pfizer. Национальные испытания вакцины "Коронавак" от китайской фармакологической компании Sinovac Biotech завершились в Бразилии 17-18 октября. Предварительные документы для проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний российского препарата "Спутник V" были переданы регулятору 29 октября.