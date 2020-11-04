Премьер Дании находится на самоизоляции после контакта с инфицированным коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла на самоизоляцию и сдаст тест на коронавирус в связи с тем, что у министра юстиции Ника Хэккерупа было подтверждено вызываемое этой инфекцией заболевание. Об этом во вторник сообщает канцелярия главы кабинета министров.

"Премьер-министр Метте Фредериксен как можно скорее будет проверена на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 после того, как у министра юстиции Ника Хэккерупа была диагностирована инфекция. Премьер-министр уходит на самоизоляцию, пока не станет известен результат [теста]", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили в канцелярии, премьер 30 октября встретилась с министром юстиции, в ходе их беседы соблюдались инструкции по социальному дистанцированию. "У премьер-министра в настоящее время отсутствуют симптомы COVID-19, и она, по возможности, продолжит работу на виртуальных встречах", - добавили в канцелярии.

Во вторник в датском парламенте (Фолькетинге) в связи с уходом ряда министров и парламентариев на самоизоляцию было отложено голосование по трем рассматриваемым законопроектам. В настоящее время 13 из 20 министров ожидают результатов сданных тестов, подтвержден диагноз у председателя Консервативной народной партии Серена Поульсена.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 49 594, число пациентов, умерших от осложнений после инфицирования, составляет 728. Правительство Дании на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом объявило 23 октября о запрете проводить собрания численностью более 10 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (00:00 мск).