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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах, но нашел в магазинах и транспорте

Всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

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Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.

"Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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