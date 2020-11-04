Обрушившийся на Никарагуа ураган "Эта" ослаб до тропического шторма

ТАСС, 4 ноября. Ураган "Эта", обрушившийся в понедельник на побережье Никарагуа, ослаб до тропического шторма. Об этом в среду сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Эта" ослаб до тропического шторма", - говорится в сообщении метеорологов.

По данным центра, в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах шторма составляет около 30,5 м/с. Он находится в 140 км к западу от города Пуэрто-Кабесас и движется на восток со скоростью 13 км/ч.

Ранее вице-президент республики Росарио Мурильо заявил, что из-за урагана "Эта" власти Никарагуа эвакуировали несколько тысяч человек из потенциально уязвимых районов на карибском побережье.