В СЖР назвали неприемлемым нападение на фотографа "Коммерсанта" в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) считает неприемлемым нападение на журналиста "Коммерсанта" и готов оказать ему любую юридическую помощь. Об этом ТАСС в среду сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее издание "Коммерсантъ" на своем сайте сообщило, что фотокорреспондент Анатолий Жданов был избит на Кутузовском проспекте неизвестными "в форме ЧОПа" (частного охранного предприятия) 3 ноября, когда выполнял редакционное задание - снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Отмечается, что полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

"Абсолютно неприемлемо нападать на журналиста, который просто фотографирует что-то в городе. Наши коллеги связались с ним, он в тяжелом моральном состоянии. Есть следы побоев на лице, когда его били, он старался сберечь фототехнику. Два человека били <…> Мы займемся этим делом, окажем любую юридическую помощь", - отметил Соловьев.

По словам Соловьева, госпитализация не понадобилась, журналист находится сейчас дома.