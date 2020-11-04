Число жителей ДНР, получивших российское гражданство, превысило 170 тыс.

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Число жителей Донецкой народной республики, получивших гражданство России в упрощенном порядке, превысило 170 тыс. Об этом заявил в среду глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравлении по случаю государственного праздника - Дня народного единства.

"С каждым днем все крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой народной республики", - цитирует послание Пушилина жителям ДНР Донецкое агентство новостей.

Агентство отмечает, что по состоянию на 23 октября гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре получили свыше 160 тыс. жителей ДНР.

На территории Ростовской области РФ работают четыре пункта выдачи паспортов жителям Донбасса, в ДНР - 37 подразделений миграционной службы, а также два дополнительных пункта приема документов на гражданство РФ в Донецке и Макеевке.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.