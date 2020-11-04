Более 40 регионов поучаствуют в проекте по присвоению улицам имен Героев Советского Союза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены реализовать проект по присвоению улицам и скверам имен Героев Советского Союза во всех регионах страны. На настоящий момент в нем планируют принять участие более 40 регионов, сообщила в среду пресс-служба движения.

"Проект "Улица героя" призван сохранить историческую память. Мы планируем провести этот проект во всех российских регионах, ведь в каждом субъекте РФ есть достойные земляки, имена которых можно присвоить улицам и другим объектам. <...> В проекте уже сейчас планируют участвовать более 40 регионов России", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева.

Пресс-служба уточняет, что в настоящий момент проект поддержали около 40 регионов, которые в ближайшее время планируют переименовать более 40 улиц и скверов.

"Каждый из нас ходит по улицам городов и замечает странные названия улиц - Цветочная, Полевая, Ромашковая. У нас есть огромное количество героев, которые ценой своей жизни отстаивали нашу свободу и независимость, ковали честь, доблесть нашей страны - на наш взгляд, именно имена этих людей должны носить наши улицы", - подчеркнул Бичаев.

В пресс-службе отметили, что в День народного единства по инициативе ОНФ в Тыве четырем улицам микрорайона Спутник в Кызыле были присвоили имена Героев Советского Союза, сообщается в пресс-релизе.

Как пояснили в ОНФ, проект был запущен летом текущего года.