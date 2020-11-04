Путин одним из первых услышал звон новых колоколов в Кремле

Министр рассказала, как шли работы по замене колоколов. Глава государства поинтересовался, где были сделаны новые колокола, а узнав, что их отлили в Воронеже, передал мастерам большое спасибо. "Здорово!" - оценил звучание Путин.

Послушать обновленный колокольный звон Путина пригласила министр культуры Ольга Любимова, а президент позвал присоединиться и молодежь из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России". "Это первый и последний раз, когда с опозданием на 15 минут [прозвучал гимн], только по случаю праздника", - заметила Любимова, уточнив, что далее мелодии будут проигрываться точно по расписанию, раз в три часа. В 15:00 мск можно будет услышать "Славься" Михаила Глинки.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новые колокола заиграли в среду на Спасской башне Московского Кремля. Одним из первых гимн России в их исполнении в День народного единства услышал президент России Владимир Путин.

Замена колоколов

Проект замены колоколов начался в 2017 году по инициативе общественного совета международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и при поддержке Администрации президента РФ. Около месяца назад он вступил в финальную стадию, когда в Москву с воронежского Колокололитейного завода привезли дюжину новых колоколов, а куранты на Спасской башне остановили на время работ, в которых участвовали несколько десятков специалистов и сложная техника. Так, внутри Кремля рядом с башней был установлен кран, который поднимал колокола на 70-метровую высоту.

"Вечные" колокола

Член общественного совета фестиваля "Спасская башня" Сергей Хлебников, который с 2004 по 2020 год занимал пост коменданта Московского Кремля, отметил, что специалисты довольны результатами работ. Теперь 12 новых и 11 старых колоколов настроены так, чтобы по четыре раза в сутки исполнять гимн России и "Славься" Михаила Глинки в полнооктавном звучании: 17 старых колоколов не могли справиться с этой задачей.

"Не все получалось с первого раза, например, лишь с третьей попытки удалось отлить колокола, которые соответствовали всем необходимым характеристикам", - рассказал Хлебников. Сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский в интервью ТАСС сообщил, что для изготовления новых колоколов была снята форма с образцов XVII века. "Новые колокола изготовлены из колокольной бронзы, 80% в составе которой составляет медь и 20% - бронза, соблюдены все русские колокольные традиции, поэтому новые колокола ничем не отличаются от тех, которые делались несколько столетий назад", - сказал Мишуровский.

По его словам, самым большим музыкальным колоколом на Спасской башне остался старый, изготовленный в Голландии в 1999 году, с диаметром 1,3 м и весом более тонны. Из новых колоколов самый большой весит 850 кг, а самый маленький - около 36 кг. Но самым тяжелым на Спасской башне остался колокол 1769 года. Он весит более двух тонн и отбивает часы.

"Примененные материалы и технологии гарантируют, что эти колокола могут служить вечно: они не подвержены коррозии, а механика, управляющая колокольным звоном, не допустит их неправильного использования", - подчеркнул специалист.

Он также приоткрыл секрет, откуда следует слушать колокольный звон на Спасской башне. "Две лучшие точки - это Васильевский спуск возле собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного) и часть Красной площади со стороны Мавзолея Ленина", - отметил Мишуровский.