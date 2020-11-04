Губернатор Кузбасса вылечился после заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после двух недель самоизоляции из-за заражения коронавирусом вернулся к работе в областном правительстве. Тесты главы региона после выздоровления показали отрицательный результат, сообщили ТАСС в среду в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

"Губернатор получил два отрицательных теста на коронавирус и с сегодняшнего дня перешел с дистанционного формата работы на очный", - рассказали в пресс-службе.

21 октября Сергей Цивилев опубликовал в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги выявлен коронавирус, при этом они оба имеют одинаковые симптомы - это повышенная температура, легкий кашель и насморк. Спустя несколько дней коронавирус подтвердился и у губернатора, в течение двух недель он находился на амбулаторном лечении и продолжал работать дистанционно.

По данным регионального оперативного штаба на 4 ноября, в Кузбассе выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 за минувшие сутки. Выздоровели 11 580 человек, 252 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.