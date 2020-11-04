Путин: обществу трудно существовать без гармонии между правами и обязанностями граждан

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Граждане должны знать свои права, но помнить и об обязанностях, а также чувстве долга перед Родиной. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин, общаясь с представителями молодежи после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

"Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу", - сказал Путин. Он подчеркнул, что граждане должны знать свои права и требовать от государства их исполнения, но у каждого человека есть и обязанности.

"Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца начали бы собирать ополчение для того, чтобы освободить Москву", - сказал президент, выразив уверенность, что их к этому подвигло "чувство долга перед Родиной".

Путин по традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому по случаю Дня народного единства. После этого глава государства побеседовал с ребятами из молодежных организаций, поинтересовавшись, в частности, их планами на дальнейшую учебу и работу. Одна из студенток сказала, что собирается преподавать политологию в школе. Путин спросил, какие основные мысли она хотела бы донести до учеников. Девушка перечислила: нужно участвовать в политике, иметь активную гражданскую позицию и знать свои права. "А обязанности?" - с улыбкой уточнил Путин. Его собеседница ответила, что "обязанности должны быть в сердце". "Молодец! Вышла из ситуации", - рассмеялся президент, выразив согласие со сказанным.

Один из молодых людей, представляющих "Поисковое движение России", рассказал Путину, что планирует стать специалистом в сфере лесного хозяйства. Другая участница беседы, воспитанница военно-патриотического центра "Вымпел", сообщила, что приехала из Республики Алтай, на что Путин заметил, что это "красивое место, шикарное". По его словам, регион и в целом является туристическим, но в этом году его посетило особенно много путешественников. Девушка рассказала президенту, что хочет стать связистом. Президент пожелал ей удачно выбрать вуз, вспомнив, например, про академию связи в Санкт-Петербурге. "Крупное, хорошее учебное заведение", - сказал Путин. Другая воспитанница "Вымпела", приехавшая из Ростова-на-Дону, сказала президенту, что планирует поступать в Академию ФСБ. Про свой военно-патриотический центр она рассказала, что в нем ребята занимаются изучением истории и тактики и готовятся к поступлению в вузы.

В завершение Путин поздравил молодых людей с Днем народного единства. "Желаю вам осуществления всех ваших планов. Всего вам доброго, ребята", - сказал президент.