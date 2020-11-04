В аэропорту Крыма ко Дню народного единства открыли выставку фоторабот с видами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Выставку фотографов из разных регионов страны "Россия. Полет через века" открыли ко Дню народного единства в общедоступной зоне терминала аэропорта Симферополя, сообщила в среду пресс-служба авиаузла.

"На мольбертах установлено 40 фоторабот, на которых запечатлено природное, архитектурное и культурное разнообразие регионов России, ключевые моменты современной истории страны. Авторами выставленных в аэропорту работ стали фотографы из разных уголков России. В их объективах - завораживающие пейзажи регионов от Камчатки до Крыма. Часть фотографий посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой наша страна отмечает в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект стартовал в 85 российских регионах, в Симферополе он будет действовать до начала декабря. "Перед нами масштабный проект, суть которого - показать многообразие и красоту России. Показать нашу страну во всем ее природном, архитектурном, культурном и, главное, человеческом величии. Примечательно, что открытие выставки проходит в День народного единства. В праздник, объединяющий народы России. Выражаю слова благодарности организаторам выставки. Вместе мы делаем очень важное дело - объединяем россиян. Только сильный, сплоченный и независимый народ имеет возможность выбирать свое будущее", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорь Лаптев отметил, что с момента открытия новый терминал в Крыму стал успешной экспозиционной площадкой. "Например, прямо сейчас в здании аэровокзального комплекса проходят сразу три выставки. Мы с удовольствием присоединились к масштабному всероссийскому проекту "Россия. Полет через века", демонстрирующему культурное и природное разнообразие нашей огромной страны. Уверен, что наших пассажиров и гостей заинтересуют достопримечательности российских регионов", - цитирует пресс-служба Лаптева.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года он ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.