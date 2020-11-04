Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился после заражения коронавирусом

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вылечился после инфицирования коронавирусом. Об этом он сказал в среду во время онлайн-брифинга.

"Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать", - отметил он. Трансляция велась из офисного помещения, в отличие от предыдущих дней, когда Кличко участвовал в брифингах по видеосвязи из дома, где он находился на самоизоляции.

Кличко сказал о том, что он заразился коронавирусом, 24 октября. По этой причине он не смог проголосовать на местных выборах 25 октября.

Заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сообщал на брифинге 3 ноября, что по итогам подсчетов 56% голосов на выборах мэра столицы лидирует Кличко. По данным СМИ, у Кличко есть шансы одержать победу уже в первом туре.