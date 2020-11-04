Суд в Литве отказался смягчить меру пресечения россиянину по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы отказал в смягчении меры пресечения в отношении гражданина Российской Федерации Юрия Меля, отбывающего заключение по приговору по делу о январских событиях 1991 года. Об этом судебная инстанция сообщила в среду на своем сайте.

"Просьба адвокатов о смягчении меры пресечения отклонена, так как осужденный Юрий Мель назначенное ему наказание в виде лишения свободы отбывает по собственной воле", - говорится в сообщении.

Защита просила об изменении ареста как меры пресечения на более мягкие меры, не связанные с лишением свободы, в виде домашнего ареста с применением электронного браслета и изъятием документов.

После объявления приговора судом первой инстанции он был обжалован в апелляционном порядке, однако по просьбе Меля, который с 2014 года находится в Литве под стражей, его заключение считается отбытием наказания по решению Вильнюсского окружного административного суда, приговорившего россиянина к семи годам лишения свободы. Однако ситуация двусмысленная: приговор не считается вступившим в силу, так как не завершено рассмотрение апелляционной жалобы.

Судили заочно

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц, советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Все это время он находится под стражей. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от 4 до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе приговорил Меля к семи, а Иванова к четырем годам тюремного заключения. Таким образом, срок его заключение должен истечь в марте 2021 года.

Заведомо неправосудный

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс.

Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период нахождения Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.