Путин побывал в новом подземном музее в Кремле

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства совершил экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экспозиция расположена под землей на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля.

Глава государства, который ранее возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, на Красной площади послушал обновленный звон колоколов Спасской башни. Затем он пешком направился через Спасские ворота на территорию Кремля, где его встретил комендант Сергей Удовенко.

Экскурсию по музею для Путина провели министр культуры Ольга Любимова и вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров. "Реставраторы и геологи проделали огромный пласт работы: метр за метром восстанавливали остатки построек, саркофагов и других найденных предметов, проводили консервацию почвы. Уникальность проекта заключается не просто в обнаружении нескольких культурных слоев, но и в методиках, которые применялись во время проводимых работ по сохранению объектов археологического наследия, а также их приспособления для современного использования", - отметила Любимова.

Музейный комплекс создавался последние несколько лет на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля. В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 кв. м. Археологи обнаружили там культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя. Все находки было решено сделать объектами музейного показа.