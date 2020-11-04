Защита Пулатова требует допросить экспертов, изучавших причины крушения MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 4 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу MH17, считает необходимым допросить специалистов, которые проводили криминалистические экспертизы, связанные с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в среду на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.

"Мы хотим допросить экспертов, потому что существует возможность, что эти эксперты, а точнее, подготовленные ими доклады будут признаны недостаточно надежными, чтобы играть роль доказательств", - заявил он.

В качестве подтверждения своих слов ван Эйк привел ряд примеров, когда специалисты использовали неточную или обобщенную информацию, не указывали источники или делали утверждения, не опираясь на факты.

В частности, по мнению защиты, должны быть допрошены специалисты Национального института криминалистики, Нидерландской организации научно-прикладных исследований, Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгии). Эксперты из этих организаций занимались подготовкой докладов, которые приобщены к делу прокуратурой и которые использовались, помимо прочих, Советом по безопасности Нидерландов. Эта организация занималась изучением причин катастрофы и в своем итоговом докладе, опубликованном 13 октября 2015 года, пришла к выводу, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук" ракетой типа 9М38 с боеголовкой 9Н314М.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.