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Уволенный главврач городской больницы Махачкалы Малаев продолжает работу

Как сообщил его помощник, Хаджимурад Малаев "продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный врач махачкалинской городской клинической больницы Хаджимурад Малаев, отстраненный от должности 3 ноября, продолжает работу. Об этом ТАСС в среду сообщил его помощник Исрафил Исрафилов.

"Он продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана. Мы в больнице подтверждаем", - сказал Исрафилов.

Официальным комментарием Минздрава республики ТАСС пока не располагает.

Ранее пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила в своем аккаунте в Instagram, что Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления региональной прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Также, по сообщению пресс-службы, внутренняя проверка выявила ряд случаев направления пациентов ГКБ на дополнительное лечение в одну из частных платных клиник Махачкалы. В среду в социальных сетях появились видео, на которых сотрудники больницы выстроились у здания клиники с плакатами "Верните нашего главврача!".

Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом РФ.

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