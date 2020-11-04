Владельцы пострадавших от природных пожаров домов в Ростовской области получат выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили средства из резервного фонда правительства региона на выплаты владельцам домов, поврежденных природными пожарами в сентябре и октябре, сообщило в среду управление информационной политики правительства Ростовской области.

В начале сентября сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. Власти трех районов ввели режим ЧС, были повреждены 87 строений, в том числе 29 жилых домов, в которых проживали 45 человек. Погиб один человек.

"2 сентября 2020 года пожар произошел на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района в хуторах Садки, Патроновка, Дубы. В случае, если собственники жилья предоставят документы о том, что уничтоженное жилье является единственным, они смогут подать заявление на предоставление субсидии на приобретение жилья. Для получения единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам, не зарегистрированным по месту жительства, необходимо предоставить решение суда о подтверждении их постоянного проживания в пострадавшем от огня домовладении. При необходимости администрация сельского поселения окажет юридическую помощь", - говорится в сообщении.

При лесном пожаре в районе хутора Богатов Белокалитвинского района в связи с сильным порывистым ветром произошло распространения огня на территорию дачных участков СНТ "Две сестры", были повреждены 25 дачных домов. "Главой администрации Белокалитвинского района было принято решение об оказании из резервного фонда муниципального района единовременной материальной помощи по 10 тыс. рублей на каждую пострадавшую семью. В настоящее время 18 семей предоставили обосновывающие документы на право собственности на дачные домики и получили единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей на семью. Семь семей получат единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей на семью в ближайшее время: соответствующий проект распоряжения администрации Белокалитвинского района находится на согласовании", - сообщили власти.

В тот же день на территории станицы Репная Каменского района огнем были повреждены 10 домовладений, в которых проживали 19 человек. "В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области выплачено 10 гражданам 1,1 млн рублей, в том числе 100 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи 10 гражданам (по 10 тыс. рублей на человека), 1 млн рублей на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости 10 гражданам (по 100 тыс. рублей на человека)", - отмечается в сообщении.

Также финансовая помощь оказана жителям станции Замчалово Красносулинского района - 1,7 млн рублей и хутора Муравлева Каменского района - 880 тыс. рублей. "В настоящее время идет подготовка документов для получения субсидии из резервного фонда правительства Ростовской области на приобретение пригодного для проживания жилого помещения для шести собственников на общую сумму 7,7 млн рублей", - уточняется в сообщении.

О пожарах

В октябре в Ростовской области пожары также возникли на территории восьми районов - Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Каменского, Константиновского, Милютинского, Тацинского и Цимлянского. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В хуторе Муравлев огнем было повреждено до 20 построек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, побывавший 2 октября с рабочим визитом в Ростове-на-Дону, пообещал оказать со стороны правительства всю необходимую помощь Ростовской области в ликвидации последствий лесных пожаров. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что жителям, которые потеряли жилье в результате пожаров, власти окажут материальную поддержку.