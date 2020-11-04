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Мишустин поздравил жителей России с Днем народного единства

Премьер отметил, что любовь к родине и взаимопомощь россиян помогают противостоять вызовам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей РФ с Днем народного единства, назвав любовь к родине и взаимопомощь основными ценностями российского общества. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"И сегодня любовь к Родине, согласие, взаимопомощь являются основными ценностями нашего общества. Помогают противостоять современным вызовам. Объединяют всех нас для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие России, повышение ее экономического потенциала, обеспечение комфортной жизни миллионов людей", - сообщил премьер.

Мишустин назвал 4 ноября важной исторической датой, напоминающей о героических событиях 1612 года. "Благодаря сплоченности и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества", - отметил он.

Глава кабмина пожелал россиянам успехов в работе, здоровья, мира и благополучия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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